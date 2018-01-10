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Мосгорсуд подтвердил заочный арест лидера Демпартии Молдавии Плахотнюка

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Мосгорсуд признал законным заочный арест лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка, который обвиняется в России в покушении на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

«Жалобы защиты обвиняемого на постановление суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста отклонить. Постановление Басманного суда Москвы от 30 ноября 2017 года оставить без изменений», –– говорится в решении судьи.

Плахотнюк является председателем правящей партии Молдавии, дважды избирался в парламент и занимал должность вице-спикера. Ведет активный курс на евроинтеграцию Молдавии с предложениями закрепить в конституции страны положение о вступлении в ЕС как стратегический ориентир для страны.

Также считается одним из богатейших людей Молдавии.

В настоящий момент Плахотнюк объявлен в международный розыск.

Как сообщает ТАСС, ранее сообщалось о возможной причастности Плахотнюка к покушению на российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне в 2012 году. Плахотнюк все обвинения отрицает.

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