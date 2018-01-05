Прямой эфир

КС Молдавии разрешил обойти вето Додона на закон о запрете СМИ России

0
Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в Молдавии, будет принят, несмотря на вето президента Игоря Додона. Соответствующее решение принял Конституционный суд страны.

Председатель КС Тудор Панцыру отметил, что президент вправе отправить законопроект на доработку лишь один раз, а повторный отказ подписывать документ «приравнивается к неспособности исполнять свои обязанности», передает ТАСС.

В суде подчеркнули, что в этом случае подпись под документом может поставить премьер-министр страны, либо председатель парламента.

Как писал портал iz.ru, накануне президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что наложил вето на закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

Глава государства подчеркнул, что документ противоречит принципам демократии и нарушает права человека. Он также отметил, что обратился в КС с просьбой дать оценку данному законопроекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молдавский депутат уточнил статус полномочий президента Додона
Додон попросил у «Газпрома» скидку на газ для Молдавии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017