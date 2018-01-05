КС Молдавии разрешил обойти вето Додона на закон о запрете СМИ России

Закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в Молдавии, будет принят, несмотря на вето президента Игоря Додона. Соответствующее решение принял Конституционный суд страны.

Председатель КС Тудор Панцыру отметил, что президент вправе отправить законопроект на доработку лишь один раз, а повторный отказ подписывать документ «приравнивается к неспособности исполнять свои обязанности», передает ТАСС.

В суде подчеркнули, что в этом случае подпись под документом может поставить премьер-министр страны, либо председатель парламента.

Как писал портал iz.ru, накануне президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что наложил вето на закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

Глава государства подчеркнул, что документ противоречит принципам демократии и нарушает права человека. Он также отметил, что обратился в КС с просьбой дать оценку данному законопроекту.