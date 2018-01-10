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Спикер парламента Молдавии назначил министров в обход президента

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Мирослав Ротарь
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Спикер молдавского парламента Андриан Канду назначил семь членов правительства в обход президента Игоря Додона.

Об этом стало известно в среду, 10 января.

Главой Минэкономики назначен экс-премьер республики Кирилл Габурич, вице-премьером по европейской интеграции стал глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — Светлана Чеботарь, главой МИДа — Тудор Ульяновски, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — Ливиу Волконовича, а министром юстиции — Александр Тэнасе, сообщает «РИА Новости».

2 января конституционный суд Молдавии (КСМ) ограничил полномочия президента Игоря Додона в вопросе назначения новых членов правительства страны. Это произошло после того, как глава государства накануне повторно отказался утвердить назначение пяти министров и двух вице-премьеров.

Тогда же председатель парламента Канду заявил о своем назначении временно исполняющим обязанностипрезидента и объявил, что выберет новых членов правительства.

Молдавия — парламентская республика с ограниченными правами у главы государства.

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