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В Молдавии утвердили закон об ограничении вещания российских телеканалов

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Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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Спикер молдавского парламента Андриан Канду утвердил закон, запрещающий трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач, проигнорировав президента страны Игоря Додона, который раскритиковал законопроект. Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдавии.

«Указ о принятии закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был подписан утром председателем парламента Андрианом Канду после того, как Конституционный суд (КС) определил обстоятельства, оправдывающие временное исполнение им функций главы государства для промульгации отклоненного законопроекта», –– говорится в сообщении.

2 января Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия президента Игоря Додона, который неоднократно называл законопроект о СМИ «противоречащим принципам демократии и нарушающем основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека».

В принятом законе отмечается, что его цель –– «защита государства от возможных попыток дезинформации или манипуляции из-за рубежа с помощью СМИ».

Теперь в республике будут транслироваться теле- и радиопередачи политического и военного характера только из Евросоюза, США и Канады.

При этом в Совете Европы и ОБСЕ отговаривали Молдавию от принятия данного закона.

Русская община в Молдавии заявила, что изменения «будут способствовать усилению русофобии, разжиганию антироссийских и антирусских настроений».

Молдавское правительство неоднократно предпринимало антироссийские шаги. Так, в декабре 2017 года был отозван из России посол Молдавии. В Госдуме этот шаг расценили как провокацию.

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