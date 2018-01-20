Молдавия выставит России «счет за оккупацию» Приднестровья

Молдавия планирует выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья. Кишинев рассчитывает взыскать с Москвы «миллиарды долларов», заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

«Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие», — заявил политик.

Он отметил, что Москва нарушает международное право. По словам Канду, власти Молдавии обратятся в международную юридическую компанию, которая рассчитает потери страны от присутствия российские военных в Приднестровье в течение 25 лет, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вместе с тем Канду рассчитывает, что Молдавии удастся построить с Россией отношения, основанные на взаимном уважении.

Приднестровье провозгласило независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне парада суверенитетов и распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилось от Молдавии.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся в Приднестровье в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии.