Прямой эфир

Молдавия выставит России «счет за оккупацию» Приднестровья

0
Фото: TASS/UIG/Eric Nathan/LOOP IMAGES
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавия планирует выставить России счет за «оккупацию» Приднестровья. Кишинев рассчитывает взыскать с Москвы «миллиарды долларов», заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

«Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие», — заявил политик.

Он отметил, что Москва нарушает международное право. По словам Канду, власти Молдавии обратятся в международную юридическую компанию, которая рассчитает потери страны от присутствия российские военных в Приднестровье в течение 25 лет, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Вместе с тем Канду рассчитывает, что Молдавии удастся построить с Россией отношения, основанные на взаимном уважении.

Приднестровье провозгласило независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне парада суверенитетов и распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилось от Молдавии.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся в Приднестровье в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В парламенте Молдавии зарегистрировали инициативу о выходе из СНГ
Спикер парламента Молдавии назначил министров в обход президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017