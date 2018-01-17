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В парламенте Молдавии зарегистрировали инициативу о выходе из СНГ

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Фото: TASS/UIG/Eric Nathan/LOOP IMAGES
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В парламенте Молдавии зарегистрировали инициативу о выходе страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ был внесен депутатами оппозиционной Либеральной партии.

Если законопроект будет принят, Молдавия «денонсирует Соглашение о создании Союза Независимых Государств». При этом в документе прописано, что страна в дальнейшем будет продвигать «взаимовыгодные отношения» с государствами — членами СНГ, передает ТАСС.

В частности, оппозиционные депутаты предлагают заключать со странами двухсторонние соглашения о сотрудничестве.

Как писал портал iz.ru, в конце декабря 2017 года президент Молдавии Игорь Додон заявил, что радикально настроенные депутаты парламента планируют поставить вопрос о выходе страны из СНГ.

По его словам, они хотят воспользоваться обострением отношений между Кишиневом и Москвой. Додон назвал выход Молдавии из СНГ «неприемлемым», поскольку это «нанесет удар по интересам молдавского народа».

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