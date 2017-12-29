Карасин оценил отношения Москвы с Киевом и Кишиневом в 2017 году

В ряду тлеющих конфликтов на постсоветском пространстве в большей степени напоминали о себе в уходящем году события в ДНР и ЛНР, а также в Приднестровье. Киев не переставал заявлять, что «воюет с Москвой», а молдавские правительство и парламент, несмотря на приход к власти дружественно настроенного к РФ президента Игоря Додона, продолжали настаивать на евроинтеграции и дальнейшем сокращении связей с Россией.

За последние несколько лет Киев превратился чуть ли не в главного поставщика скандальных новостей. Война в Донбассе далека от завершения, популярность президента Петра Порошенко бьет антирекорды, а появление на арене «мастера революций» — экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поставило Украину на грань нового госпереворота.

Весь год областные рады призывали украинский парламент принять закон об импичменте, который на Украине за 25 лет независимости так и не появился, чтобы отстранить Петра Порошенко от власти. Воспользовавшись недовольством населения, знамя мятежа подхватил опальный Михаил Саакашвили. Он за последние три месяца провел серию «воскресных майданов», побывал под арестом и пообещал вырвать из рук «олигархов» власть, отдав ее тем, кто действительно заслуживает этого, — «украинцам». Пока у активистов ничего не вышло, но протестные настроения нарастают.

На внешнеполитическом треке Киев продолжает просить помощи у Запада, напирая на «агрессию» Москвы. За 2017 год украинские власти развернули масштабное наступление против русского языка, приняв скандальный закон «Об образовании», запретили ряд крупных российских интернет ресурсов, сильно усложнили работу российских СМИ, выдавили офицеров-наблюдателей от России из Совместного центра по координации и контролю за перемирием в Донбассе и пригрозили Москве визовым режимом.

По мнению заместителя министра иностранных дел России, статс-секретаря Григория Карасина, рассчитывать на скорое преодоление кризиса между Москвой и Киевом не приходится, ведь «нынешние украинские власти во всем, что касается нашей страны, руководствуются принципом «чем хуже, тем лучше».

— Киевские русофобы готовы буквально объявить «новый крестовый поход» против России. Фактически провозглашая русский язык вне закона, в Киеве не задумались над тем, как быть в условиях тотальной украинизации подавляющему большинству населения страны, которое считает русский язык родным и привычным средством общения. Про санкции против наших СМИ и интернет-ресурсов и говорить не приходится. Хотя это, по сути, введение цензуры и прямое нарушение свободы слова и доступа к информации, — сказал «Известиям» Григорий Карасин.

По словам дипломата, «за последствия таких чудачеств» приходится расплачиваться украинскому народу, который «был и остается для нас братским и за судьбу которого мы искренне переживаем».

— В чьем-то воспаленном мозгу роятся планы отгородиться от России с помощью введения чуть ли не визового режима или даже разрыва дипотношений с Москвой. В России готовы к прагматичному взаимодействию с Украиной на основе учета подлинных коренных интересов наших народов, а не конъюнктурных, сиюминутных расчетов тех или иных киевских политиканов. Волшебного решения проблем чужими руками не будет, — подытожил замминистра.

Другой страной, с которой у России долгое время отношения не складывались, была Молдавия. Однако в конце прошлого года президентом страны стал Игорь Додон, заявивший о планах восстановить стратегической сотрудничество Москвой, прекратить евроинтеграцию и подтвердить статус Молдавии в качестве нейтрального государства. Проблема в том, что это государство — парламентская республика, а власть президента сильно ограничена. Тем не менее Игорь Додон за этот год смог навести мосты между странами и создать задел на будущее, надеясь на положительный исход парламентских выборов-2018 для его партии социалистов.

Как отметил в беседе с «Известиям» Григорий Карасин, отношения с Молдавией развивались неровно, а попытки Игоря Додона выправить «пострадавшее за последние годы по вине Кишинева традиционное российско-молдавское сотрудничество» принесли результат. Но наряду с этим столкнулись «с саботажем и откровенным противодействием» со стороны правительства и парламента Молдавии.

— Как следствие, двустороннее взаимодействие откатилось назад. В отношения привнесена нервозность, отозван молдавский посол из Москвы, фактически прерваны межведомственные контакты. Всё это вызывает у нас тревогу. Что касается возможности позитивных изменений в 2018 году, то для этого необходимо встречное движение с обеих сторон. В Москве к этому готовы, — заверил российский дипломат.

С одной стороны, отношения России с этими двумя странами показывают, что на постсоветском пространстве остаются проблемные точки для внешней политики. С другой, пример Молдавии говорит о том, что настроения в обществе — вещь неоднозначная и всегда может появиться человек, который попытается вывести диалог из кризиса. А Россия, по заверениям ее руководства, всегда открыта к разговору, но для этого необходимо обоюдное желание.