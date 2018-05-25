«Молодежь измеряет расстояние во времени»

Пассажиропоток на внутрироссийских направлениям в 2018 году может вырасти на 8%, в том числе за счет чемпионата мира по футболу. А рост в сфере транспорта — хороший знак для всей экономики страны, считает совладелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко. В интервью МИЦ «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) бизнесмен рассказал о подготовке к ЧМ, увеличении турпотока в Сибирь и скором запуске круизных туров для россиян.

О новых терминалах

— В составе вашей компании «Новапорт» уже 16 аэропортов. Так эффективно проходит ПМЭФ?

— Холдинг быстро растет. А форум — прекрасное место, для того, чтобы встретиться, обсудить, наметить планы, подписать соглашения с партнерами.

— Вы планируете расширяться дальше, в каких городах?

— Мы планируем строительство новых крупных терминалов. В этом году уже сдали терминал в Перми, завершили строительство терминалов в Калининграде, неделю назад состоялось открытие объектов в Волгограде. Из проектов на ближайшее время — строительство крупного терминала в Челябинске к саммиту ШОС и начало строительства пересадочного хаба в Новосибирске площадью порядка 200 тыс. кв. м.

— Сейчас наше основное туристическое направление — Крым. Как Вы видите там свои перспективы?

— В Крыму мы не управляем и не владеем активами. Но мы видим, как пассажиропоток на полуостров растет из года в год — быстрее, чем на всех остальных направлениях. Думаю, по итогам года прирост будет примерно на 20%. Все больше людей собираются либо в первые отдохнуть в Крыму, либо возвращаются туда. На сегодняшний день для нашего аэропортового холдинга Крым является третьим направлением по популярности после Москвы и Сочи.

— Пассажиропоток будет расти, несмотря на открытие автомобильного движения по Крымскому мосту?

— Да. Для тех, кто любит путешествовать на автомобиле и живет не очень далеко, в южной части страны, удобнее будет воспользоваться машиной. Но для основной массы населения авиационный транспорт, конечно же, останется основным. Мы можем предположить, что семья поедет отдыхать из Ростова или даже из Москвы в Ялту на машине. Но из Новосибирска или Тюмени это сделать сложно.

О подготовке к ЧМ-2018

— Часть аэропортов «Новапорта» находится в местах проведения чемпионата мира по футболу. Сейчас это особо важные стратегические объекты. Как Вы готовитесь к приему гостей? Будут ли повышаться сборы в этот период?

— Два аэропорта нашего холдинга находятся в городах, которые принимают матчи ЧМ — это Калининград и Волгоград. Оба были реконструированы, все работы завершены как раз к чемпионату. Тарифы на период мундиаля льготные. Применяемая плоская шкала [налогообложения] позволяет авиакомпаниям экономить на аэропортном обслуживании. Должен отметить, что сами аэропортные сборы составляют небольшую часть от стоимости билета — порядка 7-8%. Но тем не менее это наш вклад.

Самое главное, что была создана новая, современная инфраструктура. Это очень важно — у гостей первое впечатление будет оставлять именно аэропорт. Когда они увидели новый терминал, без очередей прошли контроль, сели в машину, выдохнули и после уже начинают смотреть на окрестности. Это первое впечатление создает настроение в день приезда, а от него часто и формируется впечатление о стране в целом.

— Изменится ли, по Вашим прогнозам, ситуация на авиарынке в связи с проведением ЧМ? Как вырастет пассажиропоток?

— Я думаю, что этот год будет хорошим для гражданской авиации в России. По моим прогнозам, рост по рынку составит порядка 8%. Это большой рост. И это очень важный показатель, потому что транспортная сфера всегда в первую очередь теряет из-за кризиса — падают показатели по отгрузке товаров, предоставлению услуг. И также наоборот: когда начинается период экономического роста, транспорт первый растет. Чтобы что-то продать, вы должны это доставить.

Мы видим, что идет устойчивый рост пассажирских воздушных сообщений, причем он быстрее по темам роста экономики. Это очень обнадеживает, это значит, что страна входит в период роста. Может быть, не очень быстрого, но так или иначе.

— Хорошо бы. Президент нас настроил на экономический рывок, вклад в который может внести и туризм.

— Конечно, и внутренний туризм, и въездной туризм для иностранцев — это те направления, которые можно и нужно развивать. Потенциал их практически безграничен. Если вы добываете нефть или уголь, ваш потенциал будет всегда ограничен объемом этих ресурсов. А людей принять можно сколько угодно, предоставив сервис и услуги на огромные деньги.

О путешествиях по родине

— Какие направления интересны Вашей компании, помимо таких популярных, как Крыма, Москва и Сочи? Страна-то ведь необъятная.

— Мы видим рост интересу к Улан-Удэ — это восточное, очень чистое побережье Байкала, незастроенное, неиспорченное. Год от года все больше людей едут на Байкал, причем не только летом. Такая поездка прекрасна и зимой, когда вы видите пятиметровую толщу абсолютно прозрачного льда, как вот это стекло, с вмерзшими в него пузырьками воздуха. Это очень красиво, плюс всегда хорошая погода, всегда солнце.

Кроме того, мы наблюдаем, как вырос интерес к горнолыжному курорту Шерегеш в Кемеровской области. Туда ездят уже 1,2 млн человек в год. Это в основном молодежный курорт, и самое крупное место для зимнего спортивного отдыха в западной Сибири. Мы рассматриваем сейчас совместно с администрацией области проект строительства аэропорта в Шерегеше. Пассажиропоток огромный, и он растет постоянно.

— Не пугает ли потребителя ценообразование на дальние направления? Есть ли какие-то льготы или другие способы снизить стоимость билетов, чтобы увеличить поток туристов на тот же Байкал или Шерегеш?

— Ценообразование в авиации — это производная от конкуренции. Как только появляется второй, третий перевозчик на направлении, то цена билетов существенно падает. Поэтому основная задача — развивать конкуренцию перевозчиков, что позволит снизить стоимость билетов и сделать эту услугу более доступной для населения.

Из позитивного, что уже есть — работа лоукостера «Победа», который открывает массу интересных направлений по очень доступным ценам. Мы видим большие успехи S7, которые закрывают центральную Сибирь доступными тарифами. Каждый год новые и новые воздушные суда завозятся в Россию, конкуренция перевозчиков растет, сервис улучшается.

Кроме того, ряд регионов последовательно решает задачу по субсидированию перевозок. Такие программы есть в Тюменской, Челябинской областях. Внутри Поволжья работает целая программа субсидирования рейсов. Часто граждане, покупая билеты, удивляются, что они так дешево стоят. И они ведь даже не знают, что были предприняты огромные усилия, в том числе местными властями.

— Сейчас билет на самолет может стоить примерно столько же, сколько и билет на поезд. Большая конкуренция для железной дороги.

— Молодежь, например, измеряет расстояние во времени, которое им придется потратить на поездку. Если на самолете вы будете лететь 4 часа, а на поезде ехать 40 часов — разница выходит десятикратная. А на сегодняшний день время особенно ценно. Все пересчитывают стоимость рабочего времени, что можно было бы сделать за эти часы: заработать деньги, провести время с семьей или потратить на отпуск. Мало кто согласится из своего 24-дневного отпуска 4 дня провести в поезде.

О круизах и яхтах

— Еще одно крупное направление в Вашем бизнесе — речное пароходство. Как Вы оцениваете перспективы отечественных судостроительных заводов? Способны ли они выполнить заказы по круизным судам?

— В России есть два предприятия, которые вполне успешно могут строить пассажирские суда — это завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде и завод «Лотос» в Астраханской области. В прошлом году подписали первые акты, заложено два судна. В частности, речь идет о строительстве пассажирского теплохода на 300 человек. Подчеркну, что последний раз такой проект создавали в 1964 году. После этого Советский Союз в основном закупал подобные судна за рубежом.

Это очень позитивная тенденция. Мы рассчитываем на то, что этот сектор будет развиваться и дальше. Есть же целые акватории, допустим, Каспий, где есть, что посмотреть туристам.

— Насколько сейчас востребованы круизные путешествия?

— До недавнего времени не было судов, чтобы эти круизы организовать. Но интерес есть. Представляете, вы же можете объединить, допустим, поездку в Казахстан, Россию, Иран и Азербайджан. Это очень интересно. Но сейчас спрос нулевой, потому что нет судов — соответственно, нет предложения. Когда мы собирали предварительные заявки на этот маршрут, мы видели, что у туристических агентств есть запрос. В следующем году мы откроем предварительное бронирование на круизы.

— А насколько востребованы Ваши яхтенные порты? Планируется ли открывать новые яхтенные стоянки, в том же Крыму?

— За последние пять лет построили почти все, что можно было. Сейчас завершатся несколько крупных проектов в Крыму. По большому счету, в России нехватки этой инфраструктуры нет.

Спрос есть, но нельзя сказать, что он стремительно растет. Это не очень большой бизнес. Это скорее хобби для людей, чем способ передвижения. Разделяют его, скажем, 10 тыс. человек. А если мы говорим о речных и морских круизах, то ежегодно в России 300 тыс. человек пользуются такими услугами. А если мы говорим об авиасообщении, то речь идет о 100 млн человек. Эти цифры я привожу, чтобы вы могли соотносить масштабы числа вовлеченных людей. Поэтому авиация, без всякого сомнения, будет на ближайшее время оставаться самым перспективным и самым быстро развивающимся видом транспорта в России.