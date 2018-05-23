Новый аэропорт в Саратовской области назвали в честь Гагарина

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имени Гагарина новому международному аэропорту в Саратовской области. Информация об этом, как сообщает агентство ТАСС, размещена на сайте правительства России.

«Новому аэропорту присвоено наименование Гагарин в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», — отмечается в пояснительной записке к распоряжению.

Ранее с инициативой присвоения данного имени аэропорту выступило правительство Саратовской области, решение поддержало большинство жителей региона.

18 мая гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев заявил в интервью iz.ru, что Саратов не останется без аэропорта до тех пор, пока в регионе не достроят новый аэропорт Гагарин. Таким образом он отреагировал на слова первого заместителя гендиректора авиакомпании «Саратовские авиалинии» Михаила Герасименко, который заявил, что аэропорт Саратова может быть закрыт в случае ликвидации авиакомпании.