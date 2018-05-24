Прямой эфир
Сюжет:

Иностранные инвесторы вложили средства в рекордное число проектов в России

0
Фото: ПМЭФ/ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зарубежные инвесторы в 2017 году вложили средства в рекордное количество проектов на территории России — 238. Такие данные приводятся в исследовании инвестиционной привлекательности РФ от компании EY, презентованном в рамках ПМЭФ-2018.

Капитал на экспорт
В прошлом году вложения россиян за границу составили $38,6 млрд

Число проектов с иностранными инвестициями в России в 2017 году стало самым большим за всё время проведения исследований — с 2010 года. В прошлом году иностранцы проинвестировали на 33 проекта больше, чем годом ранее, передает «РИА Новости».

Зарубежные инвесторы вкладывали деньги преимущественно в развитие новых производственных мощностей (202 проекта) в России, а не в расширение уже существующего бизнеса (36 проектов).

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские инвестиции за рубеж в 2017 году составили $38,6 млрд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты прогнозируют рост ВВП на 4% при инвестициях в технологии
Первый в России МФЦ для иностранных инвесторов откроют в Краснодаре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017