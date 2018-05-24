Иностранные инвесторы вложили средства в рекордное число проектов в России

Зарубежные инвесторы в 2017 году вложили средства в рекордное количество проектов на территории России — 238. Такие данные приводятся в исследовании инвестиционной привлекательности РФ от компании EY, презентованном в рамках ПМЭФ-2018.

Число проектов с иностранными инвестициями в России в 2017 году стало самым большим за всё время проведения исследований — с 2010 года. В прошлом году иностранцы проинвестировали на 33 проекта больше, чем годом ранее, передает «РИА Новости».

Зарубежные инвесторы вкладывали деньги преимущественно в развитие новых производственных мощностей (202 проекта) в России, а не в расширение уже существующего бизнеса (36 проектов).

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские инвестиции за рубеж в 2017 году составили $38,6 млрд.