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Российские инвестиции за рубеж составили $38,6 млрд в 2017 году

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Российские инвестиции за рубеж в 2017 году составили $38,6 млрд, свидетельствуют данные ЦБ, с которыми ознакомились «Известия».

Это максимум с 2014 года, когда вложения за рубеж составляли $57,08 млрд, в 2016 и 2017 годах они держались на уровне $22 млрд. Большая часть — это вложения в уставный капитал, паи и акции инвестиционных фондов ($35,9 млрд).

Как указывают эксперты, традиционно главными областями вложений были финансирование зарубежных проектов российскими компаниями и отток капитала в офшоры. Однако в последние годы отток капитала сократился из-за антироссийских санкций.

Отмечается, что инвестиции в иностранные активы стали более привлекательными из-за укрепления курса рубля. Теперь главное, чтобы они вернулись в страну в виде прибыли, иначе превратятся в отток, предупредили аналитики.

Одновременно вырос интерес иностранных инвесторов к российским активам. К 1 января 2018 года 38% еврооблигаций и 33% всех российских ОФЗ принадлежали иностранным инвесторам.

Подробнее — в материале «Известий»:

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