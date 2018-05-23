Россияне одолжили государству почти 93 млрд рублей в 2017 году

В 2017 году россияне одолжили государству 92,9 млрд рублей, купив долговые ценные бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ). Как следует из материалов Банка России, с которыми ознакомились «Известия», это в три раза больше, чем годом ранее.

Инвестиции в облигации стали доступнее благодаря размещению Минфином ОФЗ для населения, а снижение ставок по депозитам стимулировало поиск более выгодных решений, считают в ЦБ.

По мнению экспертов, причины вложений в ОФЗ кроются в росте финансовой грамотности населения, а также активном открытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и снижении ставок по вкладам, на фоне которых вложения выглядят привлекательнее.

Отмечается, что средняя доходность по рублевым вкладам составляет 6,96% годовых, а некоторые выпуски ОФЗ позволяют получить доходность около 8%.

Подробнее — в материале «Известий»:

Россияне одолжили государству почти 93 млрд рублей