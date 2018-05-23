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Россияне одолжили государству почти 93 млрд рублей

Вложения граждан в ОФЗ выросли втрое
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Фото: Depositphotos/g0d4ather
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В прошлом году россияне одолжили государству почти 93 млрд рублей, купив его долговые ценные бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ). Это в три раза больше, чем годом ранее, следует из материалов ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Почти половина покупок приходилась на «народные» ОФЗ. Ставки по гособлигациям выше, чем по вкладам, а риски меньше. Кроме того, купонный доход по ОФЗ не облагается НДФЛ. А значит, вложения в госбумаги продолжат расти, считают эксперты.

Россияне инвестируют в фондовый рынок из-за падения ставок по вкладам
Объем средств на индивидуальных инвестиционных счетах увеличился более, чем в два раза

Вложения граждан в государственные долговые бумаги в прошлом году выросли более чем в три раза — до 92,9 млрд рублей, следует из материалов Банка России, с которыми ознакомились «Известия». Регулятор отмечает, что инвестиции в облигации стали доступнее, благодаря размещению «народных» ОФЗ Минфина, а снижение ставок по депозитам стимулировало поиск более выгодных решений. По сравнению с вкладами ОФЗ обладают целым рядом преимуществ.

Причин для такого роста вложений в ОФЗ несколько, считает старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин. Это и рост финансовой грамотности населения, и активное открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), и снижение ставок по банковским вкладам, на фоне которых вложения в ОФЗ выглядят привлекательнее.

Средняя доходность по рублевым вкладам сейчас составляет 6,96% годовых, а некоторые выпуски ОФЗ позволяют получить доходность около 8%, отметил эксперт. Так, доходность купона ОФЗ 26225 с погашением в 2034 году составляет 7,8%, по ОФЗ 26224 с погашением в 2029 году — 7,42%. Если прибавить к купону по ОФЗ 13-процентный вычет от внесенной суммы на ИИС, то инвестор заработает больше 20% в первый год, добавил Максим Ковязин. А в прошлом году, инвестируя в ОФЗ, можно было получить доходность в размере 10,5% годовых, отметил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

В 2017 году Минфин представил рынку новый инструмент для физических лиц — ОФЗ для населения, или «народные» облигации. Они полностью гарантируются государством, имеют доходность выше, чем банковские вклады. Но их доля в общем объеме покупок составила менее половины.

Спрос на ОФЗ, в том числе и «народные», стимулировало не только снижение ставок по вкладам, но и отзыв банковских лицензий в течение года, отметил заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. В случае с гособлигациями гражданин получает фиксированный купонный доход, а единственный риск — это дефолт эмитента, то есть государства, подчеркнул Артем Деев. Кроме того, купонный доход по таким бумагам не облагается НДФЛ, что делает вложения более выгодными.

Облигации идут в народ
Минфин намерен расширить список банков по размещению ОФЗ для населения

Россияне инвестируют и в корпоративные облигации, то есть в долговые бумаги компаний, добавил Андрей Люшин. Запуск программы «народных» ОФЗ позволил перевести большой объем средств с депозитов и банковских ячеек в инструменты фондового рынка с фиксированной доходностью, но доля физических лиц все еще очень мала и составляет около 5%, пояснил он.

Наивысший уровень доверия население проявляет к государственным бумагам, а покупка облигаций компаний несет в себе риски. И проблемы в банковской системе в конце прошлого года доказали это, подчеркнул аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Однако тенденция должна измениться уже в этом году: с 1 января 2018 года купонный доход по корпоративным облигациям, выпущенным с 2017 по 2020 год, также не облагается НДФЛ, добавил он.

В прошлом году доходность по банковским вкладам достигла исторического минимума, что заставляет граждан искать другой способ пассивных инвестиций. Небольшие коммерческие банки предлагают более высокие ставки, но сохраняется риск отзыва у них лицензии. Поэтому государственные облигации выглядят наиболее надежным способом вложить деньги, получая фиксированную доходность.

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