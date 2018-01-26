Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Вот тебе, рубль, и Татьянин день!

Национальная валюта России продолжит рост на фоне дальнейшего ослабления доллара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Вот тебе, рубль, и Татьянин день!
2018-01-25 12:29:09">
2018-01-25 12:29:09
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не сильный рубль, а слабый доллар — так экономисты и аналитики описывают продолжающееся второй день укрепление нацвалюты России. По их прогнозам, победное ралли рубля продолжится максимум до апреля. К этому времени доллар приблизится к очередному психологически важному рубежу в 50 рублей. Поддержка российской валюте пришла из-за рубежа, когда 25 января доллар ослаб по отношению к своим основным мировым конкурентам, а цена на нефть превысила $71 за баррель.

25 января продолжилось удешевление доллара на мировых рынках. Игрокам на бирже российский Татьянин день может запомниться как время, когда доллар нащупал новое дно. Утром он пробил отметку в 56 рублей. А к вечеру подешевел до 55,59 рубля — до четырех пятерок не хватило буквально четырех копеек. На этом фоне рубль укреплял свои позиции. Поддержку ему оказали в основном заокеанские партнеры и дорожающая нефть. 

руб_1
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Повторение — мать неучения

Доллар стал падать динамичнее после заявления министра финансов США Стивена Мнучина. Он 24 января на 48-м Давосском экономическом форуме рассказал, что слабый доллар полезен для экономики его страны. И в первую очередь — для экспортеров. То есть более дешевая валюта развивает внешнюю торговлю.

Минфин пообещал противодействовать резкому укреплению рубля

Вслед за долларом в движение пришел и российский рубль. Он стал укрепляться еще сильнее.

— В четверг наша валюта просто продолжила отыгрывать заявление министра финансов США, — убеждена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

С ней соглашаются большинство опрошенных «Известиями» аналитиков. Действительно, можно говорить о том, что доллар слабый, а не рубль сильный, подтвердил главный экономист Евразийского банка развития, программный директор клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

В истории это всё уже было. Политику слабой валюты проводили и прежние президенты США Джимми Картер, Ричард Никсон и Джордж Буш. К примеру, министр финансов Майкл Блюменталь, работавший при Картере, выступал за слабый доллар и мягкую монетарную политику ФРС. В итоге это привело к обвалу американской валюты более чем на 20% в 1977–1978 годах.   

руб_2
Фото: Getty Images/Andrew Harrer/Bloomberg

Занимательная «трампономика»

Валюта собрала очередь
Интерес населения к долларам и евро повысился в преддверии каникул на треть

Но американская валюта дешевеет не только на заявлении Стивена Мнучина. Доллар пал жертвой курса на максимизацию темпов роста экономики США, о котором заявлял американский президент Дональд Трамп, пояснил Ярослав Лисоволик.

Особенность политики американского лидера еще и в том, что в ней много неопределенного, отметил эксперт. Во-первых, непонятно, сколько будет продолжаться режим протекционизма. О его влиянии по сути и говорил министр финансов США.

— Страна уходит в валютные и торговые войны. То есть слабый доллар — в первую очередь следствие «трампономики» — предупредил Ярослав Лисоволик.

Во-вторых, мало света пролито на бюджетную и монетарную политику Штатов. По-прежнему нет четких сигналов о том, как скоро и насколько американский Центробанк — Федеральная резервная система — будет повышать учетную ставку. 

Руб_3
Фото: Getty Images/Forsyth

Фактор черного золота

Дорожающая нефть сыграла свою, хоть и не такую значительную, роль в укреплении рубля, добавил Ярослав Лисоволик. Баррель марки Brent вопреки ожиданиям преодолел отметку в $71. Утром 25 января на торгах лондонской биржи ICE цена бочки увеличилась сразу на 1,5% и достигла $71,01. Это максимум с декабря 2014 года.

Доллар впервые с апреля 2017 года опустился ниже 56 рублей

Рост нефтяных котировок ускорился после еще одного громкого заявления со стороны американских чиновников. Минэнерго США сообщило, что сокращение коммерческих запасов нефти продолжилось 10-ю неделю подряд. Из хранилищ было распродано еще 1,1 млн баррелей. 

Не всё рублю масленица

Рубль продолжит дорожать. Но недолго, предупреждают эксперты. Прежде всего, нашей валюте не дает слишком сильно расти Минфин. Он закупает доллары и евро на внутреннем рынке. Предложение валют уменьшается, цена их растет. Эта волна интервенций началась 15 января, а закончится 6 февраля. За это время казначейство выплеснет на рынок 257 млрд рублей. А за прошлый год сумма составила без малого 829 млрд рублей. 

— Такой колоссальный объем предложения полностью нивелирует весь положительный эффект от достижения самых высоких с начала кризиса на рынке энергоносителей значений по нефти. То есть весь объем сверхдоходов от экспорта подорожавшего сырья, — отметил Алексей Антонов из «Алор брокер».

Если бы наше финансовое ведомство не скупало валюту, то курс доллара сейчас равнялся бы 50–53 рублей. Такую оценку дал замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

Низкий сезон

В то же время он считает, что нынешнее укрепление рубля носит отложенный характер. Но причина — всё же в ценах на нефть, которые начали расти в октябре 2017 года.

Рубль продолжит укрепляться до марта
Доллар будет слабеть до конца I квартала 2018 года — вплоть до 55 рублей, прогнозируют экономисты

— В первом квартале у нас традиционно снижается спрос на валюту и выплаты по внешнему долгу. Также в это время невелик объем импорта. Это всё приводит к тому, что на рынке наблюдается временный избыток предложения валюты, — добавил Максим Петроневич.

Он прогнозирует, что динамика по укреплению рубля продлится до конца апреля. Но если буквально пару недель назад эксперты прогнозировали ослабление доллара примерно до 52–55 рублей, сейчас экономисты дают более смелые оценки.

— Если нефть и дальше будет дорожать, то рубль еще немножко укрепится. А у доллара есть запас спада до 50 рублей, — рассказала завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

руб_4
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В меру сильный рубль 

Россияне верят в стабильность рубля

Дальнейшее укрепление рубля чревато рисками для экономики России, предупредила эксперт. Слишком слабый доллар отрицательно отразится на пополнении Фонда национального благосостояния, пояснила она. В него идут все доходы от продажи нефти сверх цены $40 за баррель. По состоянию на 1 января этого года объем фонда составлял 3,75 трлн рублей, свидетельствуют материалы Минфина.

Однако эти риски слишком сильного укрепления рубля, скорее всего, не реализуются. Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков не ожидает, что нефть подорожает очень сильно в ближайшее время — для этого нет никаких предпосылок.

Есть и другой сдерживающий рост цены рубля фактор. Тоже зарубежный. Это грядущие американские санкции в отношении России. Они могут быть введены 29 января и коснутся зарубежных счетов наших высокопоставленных бизнесменов. Также свою роль может сыграть запрет на инвестиции в российские ОФЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центробанк не собирается бороться с инфляцией в 2018 году
Доллар упал до минимума 2014 года после заявлений министра финансов США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017