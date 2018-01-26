Вот тебе, рубль, и Татьянин день!

Не сильный рубль, а слабый доллар — так экономисты и аналитики описывают продолжающееся второй день укрепление нацвалюты России. По их прогнозам, победное ралли рубля продолжится максимум до апреля. К этому времени доллар приблизится к очередному психологически важному рубежу в 50 рублей. Поддержка российской валюте пришла из-за рубежа, когда 25 января доллар ослаб по отношению к своим основным мировым конкурентам, а цена на нефть превысила $71 за баррель.

25 января продолжилось удешевление доллара на мировых рынках. Игрокам на бирже российский Татьянин день может запомниться как время, когда доллар нащупал новое дно. Утром он пробил отметку в 56 рублей. А к вечеру подешевел до 55,59 рубля — до четырех пятерок не хватило буквально четырех копеек. На этом фоне рубль укреплял свои позиции. Поддержку ему оказали в основном заокеанские партнеры и дорожающая нефть.

Повторение — мать неучения

Доллар стал падать динамичнее после заявления министра финансов США Стивена Мнучина. Он 24 января на 48-м Давосском экономическом форуме рассказал, что слабый доллар полезен для экономики его страны. И в первую очередь — для экспортеров. То есть более дешевая валюта развивает внешнюю торговлю.

Вслед за долларом в движение пришел и российский рубль. Он стал укрепляться еще сильнее.

— В четверг наша валюта просто продолжила отыгрывать заявление министра финансов США, — убеждена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

С ней соглашаются большинство опрошенных «Известиями» аналитиков. Действительно, можно говорить о том, что доллар слабый, а не рубль сильный, подтвердил главный экономист Евразийского банка развития, программный директор клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

В истории это всё уже было. Политику слабой валюты проводили и прежние президенты США Джимми Картер, Ричард Никсон и Джордж Буш. К примеру, министр финансов Майкл Блюменталь, работавший при Картере, выступал за слабый доллар и мягкую монетарную политику ФРС. В итоге это привело к обвалу американской валюты более чем на 20% в 1977–1978 годах.

Занимательная «трампономика»

Но американская валюта дешевеет не только на заявлении Стивена Мнучина. Доллар пал жертвой курса на максимизацию темпов роста экономики США, о котором заявлял американский президент Дональд Трамп, пояснил Ярослав Лисоволик.

Особенность политики американского лидера еще и в том, что в ней много неопределенного, отметил эксперт. Во-первых, непонятно, сколько будет продолжаться режим протекционизма. О его влиянии по сути и говорил министр финансов США.

— Страна уходит в валютные и торговые войны. То есть слабый доллар — в первую очередь следствие «трампономики» — предупредил Ярослав Лисоволик.

Во-вторых, мало света пролито на бюджетную и монетарную политику Штатов. По-прежнему нет четких сигналов о том, как скоро и насколько американский Центробанк — Федеральная резервная система — будет повышать учетную ставку.

Фактор черного золота

Дорожающая нефть сыграла свою, хоть и не такую значительную, роль в укреплении рубля, добавил Ярослав Лисоволик. Баррель марки Brent вопреки ожиданиям преодолел отметку в $71. Утром 25 января на торгах лондонской биржи ICE цена бочки увеличилась сразу на 1,5% и достигла $71,01. Это максимум с декабря 2014 года.

Рост нефтяных котировок ускорился после еще одного громкого заявления со стороны американских чиновников. Минэнерго США сообщило, что сокращение коммерческих запасов нефти продолжилось 10-ю неделю подряд. Из хранилищ было распродано еще 1,1 млн баррелей.

Не всё рублю масленица

Рубль продолжит дорожать. Но недолго, предупреждают эксперты. Прежде всего, нашей валюте не дает слишком сильно расти Минфин. Он закупает доллары и евро на внутреннем рынке. Предложение валют уменьшается, цена их растет. Эта волна интервенций началась 15 января, а закончится 6 февраля. За это время казначейство выплеснет на рынок 257 млрд рублей. А за прошлый год сумма составила без малого 829 млрд рублей.

— Такой колоссальный объем предложения полностью нивелирует весь положительный эффект от достижения самых высоких с начала кризиса на рынке энергоносителей значений по нефти. То есть весь объем сверхдоходов от экспорта подорожавшего сырья, — отметил Алексей Антонов из «Алор брокер».

Если бы наше финансовое ведомство не скупало валюту, то курс доллара сейчас равнялся бы 50–53 рублей. Такую оценку дал замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

Низкий сезон

В то же время он считает, что нынешнее укрепление рубля носит отложенный характер. Но причина — всё же в ценах на нефть, которые начали расти в октябре 2017 года.

— В первом квартале у нас традиционно снижается спрос на валюту и выплаты по внешнему долгу. Также в это время невелик объем импорта. Это всё приводит к тому, что на рынке наблюдается временный избыток предложения валюты, — добавил Максим Петроневич.

Он прогнозирует, что динамика по укреплению рубля продлится до конца апреля. Но если буквально пару недель назад эксперты прогнозировали ослабление доллара примерно до 52–55 рублей, сейчас экономисты дают более смелые оценки.

— Если нефть и дальше будет дорожать, то рубль еще немножко укрепится. А у доллара есть запас спада до 50 рублей, — рассказала завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

В меру сильный рубль

Дальнейшее укрепление рубля чревато рисками для экономики России, предупредила эксперт. Слишком слабый доллар отрицательно отразится на пополнении Фонда национального благосостояния, пояснила она. В него идут все доходы от продажи нефти сверх цены $40 за баррель. По состоянию на 1 января этого года объем фонда составлял 3,75 трлн рублей, свидетельствуют материалы Минфина.

Однако эти риски слишком сильного укрепления рубля, скорее всего, не реализуются. Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков не ожидает, что нефть подорожает очень сильно в ближайшее время — для этого нет никаких предпосылок.

Есть и другой сдерживающий рост цены рубля фактор. Тоже зарубежный. Это грядущие американские санкции в отношении России. Они могут быть введены 29 января и коснутся зарубежных счетов наших высокопоставленных бизнесменов. Также свою роль может сыграть запрет на инвестиции в российские ОФЗ.