Прямой эфир

Валюта собрала очередь

Интерес населения к долларам и евро повысился в преддверии каникул на треть
0
Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне под Новый год увеличили спрос на наличную иностранную валюту. Это произошло несмотря на рост числа банковских карт на руках и повышение доступности безналичных платежей. Об этом «Известиям» рассказали представители крупнейших банков. Интерес населения к долларам и евро повысился в преддверии праздничных каникул в среднем на треть. За границу россияне предпочитают брать с собой бумажные деньги, опасаясь проблем с оплатой товаров и услуг «пластиком», поясняют в кредитных организациях.

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ
Глава Минфина назвал лучшую валюту для хранения сбережений
Центробанк не собирается бороться с инфляцией в 2018 году
Минфин приобретет валюту на 2 трлн рублей при цене на нефть $54 за баррель
Число долларовых миллионеров выросло в России до 202 тыс. человек

Крупнейшие российские банки зафиксировали рост операций по обмену валюты в последние два месяца уходящего года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях из топ-30 по активам. В среднем объем операций по покупке наличной валюты превысил показатель прошлого года на 30%. В частности, такие данные привели в ВТБ, Промсвязьбанке и Бинбанке. 

— Спрос на валюту традиционно растет к Новому году, — рассказал руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров. Это связано с запланированными у граждан поездками за границу, уточнили в ВТБ.

Многие граждане предпочитают брать с собой наличные, а не карты, чтобы за границей не было проблем с оплатой товаров и услуг, пояснили представители банков. Клиенты предпочитают перестраховаться даже несмотря на то, что в случае форс-мажора можно бесплатно позвонить в кредитные организации из-за рубежа. 

Не отбил интерес к бумажным деньгам и рекордный рост безналичных транзакций в России. По последним данным ЦБ, в третьем квартале этого года граждане осуществили операций по оплате товаров и услуг на 4 трлн рублей. Это максимум за последние два года. За 12 месяцев количество безналичных операций выросло на 22%, а их объем — на 17,6%.

На спрос на валюту оказывает влияние и волатильность на валютном рынке, рассказал Станислав Макаров. Представители Росбанка отметили, что интерес у клиентов стандартно вызывают доллары и евро.

Российские компании рекордно запаслись наличными долларами
Компании вернулись к валютной наличности из-за боязни санкций и отрицательных ставок в европейских банках

— Состоятельные клиенты проявляют умеренный интерес к фунтам стерлингов, швейцарским франкам, японской иене и еще ряду валют. Это может быть обусловлено интересами россиян в соответствующих странах, например бизнес или недвижимость, — добавили в Росбанке.

В Промсвязьбанке заметили и рост клиентской активности в части открытия валютных депозитов.

— С ноября их объем увеличился более чем на 10% в номинальном выражении, — рассказала директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.

В крупнейших российских банках в этом году разница между курсом покупателя и курсом продавца (спред) не превышает двух рублей. Это говорит о том, что кредитные организации не перекладывают свои валютные риски на клиентов. Например, в Альфа-банке спред составляет 1 рубль при покупке доллара и 1,2 рубля при покупке евро. В «Русском стандарте» — по 1,1 рубля соответственно. В Тинькофф-банке — 0,5 и 0,7 рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курс доллара США опустился ниже 58 рублей
Курс евро опустился до ноябрьского уровня по отношению к рублю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017