Валюта собрала очередь

Россияне под Новый год увеличили спрос на наличную иностранную валюту. Это произошло несмотря на рост числа банковских карт на руках и повышение доступности безналичных платежей. Об этом «Известиям» рассказали представители крупнейших банков. Интерес населения к долларам и евро повысился в преддверии праздничных каникул в среднем на треть. За границу россияне предпочитают брать с собой бумажные деньги, опасаясь проблем с оплатой товаров и услуг «пластиком», поясняют в кредитных организациях.

Крупнейшие российские банки зафиксировали рост операций по обмену валюты в последние два месяца уходящего года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях из топ-30 по активам. В среднем объем операций по покупке наличной валюты превысил показатель прошлого года на 30%. В частности, такие данные привели в ВТБ, Промсвязьбанке и Бинбанке.

— Спрос на валюту традиционно растет к Новому году, — рассказал руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров. Это связано с запланированными у граждан поездками за границу, уточнили в ВТБ.

Многие граждане предпочитают брать с собой наличные, а не карты, чтобы за границей не было проблем с оплатой товаров и услуг, пояснили представители банков. Клиенты предпочитают перестраховаться даже несмотря на то, что в случае форс-мажора можно бесплатно позвонить в кредитные организации из-за рубежа.

Не отбил интерес к бумажным деньгам и рекордный рост безналичных транзакций в России. По последним данным ЦБ, в третьем квартале этого года граждане осуществили операций по оплате товаров и услуг на 4 трлн рублей. Это максимум за последние два года. За 12 месяцев количество безналичных операций выросло на 22%, а их объем — на 17,6%.

На спрос на валюту оказывает влияние и волатильность на валютном рынке, рассказал Станислав Макаров. Представители Росбанка отметили, что интерес у клиентов стандартно вызывают доллары и евро.

— Состоятельные клиенты проявляют умеренный интерес к фунтам стерлингов, швейцарским франкам, японской иене и еще ряду валют. Это может быть обусловлено интересами россиян в соответствующих странах, например бизнес или недвижимость, — добавили в Росбанке.

В Промсвязьбанке заметили и рост клиентской активности в части открытия валютных депозитов.

— С ноября их объем увеличился более чем на 10% в номинальном выражении, — рассказала директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.

В крупнейших российских банках в этом году разница между курсом покупателя и курсом продавца (спред) не превышает двух рублей. Это говорит о том, что кредитные организации не перекладывают свои валютные риски на клиентов. Например, в Альфа-банке спред составляет 1 рубль при покупке доллара и 1,2 рубля при покупке евро. В «Русском стандарте» — по 1,1 рубля соответственно. В Тинькофф-банке — 0,5 и 0,7 рубля.