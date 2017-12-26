Минфин приобретет валюту на 2 трлн рублей при цене на нефть $54 за баррель

Минфин собирается приобрести валюту на 2 трлн рублей в 2018 году, если цены на нефть будут оставаться на уровне $54–55 за баррель в среднегодовом значении. Об этом сообщил глава финансового ведомства Антон Силуанов в ходе брифинга.

Покупка валюты производится в соответствии с правилами бюджета 2018 года. На эти цели будут направляться дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти свыше $40 за баррель.

«При цене $54–55 за баррель это будет около 2 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Перекроет даже те траты резервов, которые у нас в следующем году предусмотрены», — приводит его слова «Прайм».

При этом министр отметил, что объем закупок валюты будет составлять 2,8 трлн рублей стоимости нефти в $60.

В бюджете страны на 2018 год заложена цена на нефть марки Urals в $40 за баррель. Ранее, 25 декабря, Антон Силуанов заявлял, что ожидает сохранения текущих нефтяных котировок в следующем году.