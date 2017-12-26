Минфин готов номинировать евробонды в евро при спросе инвесторов

Минфин не исключает возможности номинировать евробонды для возврата капитала в Россию в евро, если в этом будут заинтересованы инвесторы. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе брифинга.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в бюджет страны был заложен выпуск новых евробондов на $3 млрд в целях возврата капитала в страну российскими инвесторами.

«Это обычные евробонды, как правило, мы занимаем в долларах. Но если спрос будет в евро, сможем выпустить и в евро», — пояснил глава Минфина. Его цитирует ТАСС.

Как отметил Антон Силуанов, облигации будет выпускать Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московская биржа. Структура также будет вести учет по этим бумагам. При этом Минфин будет отдавать приоритет интересам российских инвесторов.