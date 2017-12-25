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Курс доллара США опустился ниже 58 рублей

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты опустился ниже 58 рублей, такой курс фиксируется впервые со 2 ноября. Доллар США упал сразу на 40 копеек и составил 57,97 рубля.

Курс евро уменьшился на 38 копеек, в настоящее время он составляет 68,85 рубля, пишет «Газета.ру».

Рубль продолжает укрепляться по отношению к валютам на фоне отсутствия торгов в ряде государств в связи с празднованием Рождества, отмечает сайт «Комсомольской правды».

Банк России не видит рисков возникновения «ипотечного пузыря» в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщил в понедельник портал iz.ru. По словам Набиуллиной, сейчас в России «рекорд исторический по уровню ипотечных ставок, они стали однозначными».

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