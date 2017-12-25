Набиуллина не видит рисков возникновения в РФ «ипотечного пузыря»

Банк России не видит рисков возникновения «ипотечного пузыря» в России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Я тут не вижу никаких признаков «пузыря», ни рисков, хотя мы за рисками обязательно смотрим, понимаем, что ипотечное кредитование — это чувствительный сегмент, и он должен развиваться безрисково», — сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

Она напомнила, что Центробанк ужесточает выдачу ипотечных кредитов «с отсутствием первоначального взноса» для того, чтобы в этом сегменте не возникали «пузыри».

По словам Набиуллиной, сейчас в России «рекорд исторический по уровню ипотечных ставок, они стали однозначными».

Глава ЦБ добавила, что растут объемы ипотечного кредитования, «ипотека становится более доступной».

По ее словам, ставки по ипотеке уменьшились благодаря снижению инфляции.

21 декабря председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также заявил об отсутствии «пузыря» на рынке ипотеки.