Доллар впервые с апреля 2017 года опустился ниже 56 рублей

Доллар впервые с апреля прошлого года опустился ниже отметки в 56 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:02 мск, стоимость американской валюты составляет 55,86 рублей (-31 копейку). Евро подешевел на 34 копейки и составил 69,27 рублей.

Как полагают аналитики, доллар теряет позиции на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent с поставкой в марте поднялась на 0,52% до $70,90 за баррель. Нефть марки WTI торгуется на отметке $66,23 за баррель (+0,93%).

Ранее портал iz.ru писал, что в 2018 году к биржевым торгам российской нефтью Urals присоединятся китайские компании.