Прямой эфир

Доллар впервые с апреля 2017 года опустился ниже 56 рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доллар впервые с апреля прошлого года опустился ниже отметки в 56 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:02 мск, стоимость американской валюты составляет 55,86 рублей (-31 копейку). Евро подешевел на 34 копейки и составил 69,27 рублей.

Как полагают аналитики, доллар теряет позиции на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent с поставкой в марте поднялась на 0,52% до $70,90 за баррель. Нефть марки WTI торгуется на отметке $66,23 за баррель (+0,93%).

Ранее портал iz.ru писал, что в 2018 году к биржевым торгам российской нефтью Urals присоединятся китайские компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт не исключил падения доллара до 53 рублей
Рубль продолжит укрепляться до марта
Доллар будет слабеть до конца I квартала 2018 года — вплоть до 55 рублей, прогнозируют экономисты

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017