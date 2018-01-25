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Китайские компании заинтересованы в покупке российской нефти Urals

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В 2018 году китайские компании впервые напрямую присоединятся к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Соответствующий меморандум был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПб МТСБ) и Шанхайской нефтегазовой биржей (SHPGX) 23 января.

Как удалось выяснить «Известиям», в меморандуме говорится о совместном «развитии биржевого рынка нефти» Россией и Китаем, а также о разработке отдельной технологии по допуску китайцев на российский рынок.

Аналитики считают, что в результате объемы сделок на площадке могут буквально за пару лет вырасти с прошлогоднего 1 млрд рублей до нескольких десятков миллиардов долларов. В результате у российской нефти Urals существенно повысились возможности занять место в ряду других эталонных марок, таких как Brent и WTI.

Сейчас стоимость нефти Urals рассчитывается исходя из котировок североморского маркера Brent, но со скидкой в размере $1–2.

«Разрыв в цене между нашим сырьем и Brent может сократиться наполовину. Объемы торгов на бирже российской нефтью могут вырасти до десятков миллиардов долларов, однако для этого потребуется несколько лет», — рассказал журналистам директор аналитического департамента инвестиционной компании Golden Hills Михаил Крылов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нефть Urals получила шанс стать эталоном

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