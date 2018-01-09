Цена нефти марки Urals выросла на 26,6% в 2017 году

Средняя цена нефти марки Urals составила по итогам января–декабря прошлого года $53,03 за баррель. Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

Средняя стоимость барреля Urals в январе–декабре 2016 года составляла $41,9. Таким образом, цены на нефть выросли на 26,6% в 2017 году.

В декабре прошлого года баррель нефти стоил $63,61. Это в 1,22 раза выше, чем в декабре 2016 года, сообщает RNS.

В действующем федеральном бюджете на 2018–2020 годы в первый год заложена цена нефти в размере $40 за баррель, а в последующие два года — индексация на 2%.

Напомним, ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что дефицит федерального бюджета 2017 года будет меньше заложенного в закон — 1,8–1,9% ВВП — из-за более высоких цен на нефть.

«Известия» писали ранее, что в 2018 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже могут начаться торги моторными маслами.