Голикова оценила дефицит бюджета 2017 года в 1,8-1,9% ВВП

Дефицит федерального бюджета 2017 года будет меньше заложенного в закон — 1,8 – 1,9% ВВП из-за более высоких цен на нефть. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов», — заявила Голикова.

Она отметила, что сейчас поступление доходов примерно на 240–270 млрд рублей больше запланированного. Говоря о перспективах бюджета на 2018 год, глава ведомства отметила, что имеется достаточно оснований для его стабильного исполнения и по доходам, и по расходам.

«Весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам», — отметила она, уточнив, что финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января.

В конце декабря 2017 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году может быть ниже плана и может составить 1,6% ВВП.







