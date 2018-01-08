Прямой эфир

Голикова оценила дефицит бюджета 2017 года в 1,8-1,9% ВВП

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дефицит федерального бюджета 2017 года будет меньше заложенного в закон — 1,8 – 1,9% ВВП из-за более высоких цен на нефть. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов», — заявила Голикова.

Она отметила, что сейчас поступление доходов примерно на 240–270 млрд рублей больше запланированного. Говоря о перспективах бюджета на 2018 год, глава ведомства отметила, что имеется достаточно оснований для его стабильного исполнения и по доходам, и по расходам.

«Весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам», — отметила она, уточнив, что финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января. 

В конце декабря 2017 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году может быть ниже плана и может составить 1,6% ВВП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал регионы оптимизировать бюджеты
Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год




 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017