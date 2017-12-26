Дефицит бюджета РФ к концу года может составить 1,6% ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году может быть ниже плана и может составить 1,6% ВВП. Это объясняется тем, что некоторые ведомства осуществят не все запланированные на год расходы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Дефицит бюджета ожидаем где-то 1,5 трлн рублей. Здесь, конечно, в качестве источников полностью будет задействован Резервный фонд — чуть больше 1 трлн рублей, ФНБ — 660 млрд рублей», — сказал Силуанов журналистам на брифинге.

Глава Минфина отметил, что Резервный фонд будет полностью потрачен в текущем году. Расходы, по его словам, будут профинансированы в несколько меньших объемах, чем было запланировано.

Портал iz.ru писал о заявлении Силуанова о том, что инфляция в России по итогам 2017 года составит от 2,5 до 2,6%. Глава Минфина добавил, что фиксируется снижение инфляции.