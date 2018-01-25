Нефть Urals получила шанс стать эталоном

Китайские компании в 2018 году впервые напрямую присоединятся к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Меморандум об этом Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПб МТСБ) и Шанхайская нефтегазовая биржа (SHPGX) подписали 23 января. В результате объемы сделок на площадке могут за пару лет вырасти с прошлогоднего 1 млрд рублей до нескольких десятков миллиардов долларов, считают аналитики. Таким образом наше сырье получит все шансы стать региональным эталонным сортом, а цена на Urals вырастет.

У российской нефти Urals существенно расширились возможности занять место в ряду других эталонных марок, таких как Brent и WTI. В этом году к торгам нашим сырьем на российской бирже присоединятся китайские участники. Речь прежде всего о независимых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтетрейдерах. Соответствующее соглашение подписали в Китае 23 января СПб МТСБ, на которой сейчас торгуется наша нефть, и SHPGX.

В меморандуме, с выдержками из которого ознакомились «Известия», говорится о совместном «развитии биржевого рынка нефти, а также производных финансовых инструментов» Россией и Китаем. В том числе будет разработана отдельная технология по допуску китайцев на российский рынок.

На петербургской товарной бирже также планируют создать фьючерсы с расчетами в рублях, евро и юанях. Это сделает заключение контрактов более удобным для участников из разных стран. Ведь сейчас цена сделки установлена в долларах.

Торги российской нефтью на Санкт-Петербургской товарной бирже стартовали в конце 2016 года. До этого контракты заключали компании напрямую с покупателями. По итогам первого года объем сделок составил лишь 4 млн баррелей. А годовой оборот — всего около 1 млрд рублей.

Вице-президент российской площадки Михаил Темниченко полагает, что с увеличением количества сделок с Urals у нее появится шанс стать эталонной маркой. В Минэнерго считают, что для этого объем торгов должен возрасти до 10–15 млн баррелей в год.

Обороты на петербургской бирже увеличатся не только за счет китайцев. Площадка уже заключила соглашения с отечественными «Газпром нефтью», «Лукойлом» и «Зарубежнефтью». Также планируется подписать аналогичные контракты с «Татнефтью» и «Сургутнефтегазом».

В «Газпром нефти» подтвердили, что будут участвовать в сделках на бирже. Зам генерального директора компании Анатолий Чернер отметил, что организация активно участвует в проекте создания экспортного биржевого рынка нефти в России в партнерстве с СПб МТСБ и профильными ведомствами.

В «Лукойле», «Зарубежнефти», «Татнефти» и «Сургутнефтегазе» не ответили на вопросы «Известий», планируют ли они продавать свою нефть на петербургской товарной бирже.

Планы по продвижению российской нефти как эталона есть и у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомстве проводят двусторонние совещания с нефтяными компаниями, на которых обсуждается биржевая торговля их продукцией, рассказал «Известиям» начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

Цена на нефть Urals рассчитывается исходя из котировок североморского маркера Brent, но со скидкой в $1–2. С развитием биржевых торгов в нашей стране цена на основной российский экспортный товар будет формироваться напрямую на рынке без привязки к другим нефтяным эталонам, пояснил Михаил Темниченко. По его мнению, с выходом Urals на эталонный уровень разница между ее ценой и котировками Brent будет снижаться и российская нефть подорожает. Сейчас Urals торгуется на бирже по цене $67 за баррель. За бочку североморской смеси дают почти $70.

По мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании Golden Hills Михаила Крылова, у российской нефти Urals есть все шансы стать эталонным сортом.

— Разрыв в цене между нашим сырьем и Brent может сократиться наполовину. Объемы торгов на бирже российской нефтью могут вырасти до десятков миллиардов долларов, однако для этого потребуется несколько лет, — считает он.

Заведующий Центром изучения мировых энергетических рынков Института энергетики Вячеслав Кулагин не уверен, что российская нефть станет эталоном.

— Заключать соглашения никто не запрещает, это, конечно, повысит интерес к нашей нефти. Но вряд ли на российской площадке будут значимые объемы торгов, поскольку уже функционируют известные мировые сырьевые биржи, — считает он.

Эксперты полагают, что в дальнейшем стоит торговать на бирже и другими сортами российской нефти — ESPO, Siberian Light, Sokol и ARCO.

— В Юго-Восточной Азии и Китае потребителям также интересна другая российская марка из Сибири — ESPO. Спрос на нее есть, поскольку в ней меньше сернистых примесей, чем в Urals. Возможно, этот сорт тоже имеет смысл выводить на биржевой рынок, — считает генеральный директор «Инфо-ТЭК терминал» Рустам Танкаев.

В конце прошлого года биржевая торговля углеводородами получила новый серьезный стимул. Президент Владимир Путин утвердил национальный план развития конкуренции в России на 2018–2020 годы. Задача сформировать эталон на российскую нефть предусмотрена в документе. Таким образом, ведомствам придется вовлекаться в работу над подобными соглашениями не только с Китаем, но и с другими странами.