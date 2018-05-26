«Зарубежные компании нам верят, несмотря на санкции»

Ленинградская область на полях ПМЭФ-2018 намерена заключить контракты почти на 50 млрд рублей. Многие из них будут вторичными — с предприятиями, которые уже работают на территории области, но планируют расширять свою деятельность. О том, почему иностранным компаниям выгодно это сотрудничество, когда под Петербургом может появиться один из первых грузовых аэропортов в стране и какое будущее ждет местный ФК «Тосно», в студии МИЦ «Известия» рассказал губернатор Александр Дрозденко.

— Ленинградская область первый день форума начала очень активно. Задана даже планка по общей сумме ожидающихся контрактов — 50 млрд рублей, это даже больше, чем планирует подписать Москва. И уже есть несколько соглашений. Давайте остановимся на самых заметных: молочный кластер, станция ветрогенерации, складской мегаполис по хранению шин, водный туризм. Настоящая диверсификация…

— Абсолютно верно. Мы иногда шутим, что хочется как можно больше соглашений, хороших и разных, и именно так у нас и получается. Вы очень точно выделили основные из них. Потому что, например, соглашение по развитию молочного производства акционерного общества «Бугры» — не просто соглашение по развитию молочного стада. Это первый случай, когда мы на высоком уровне заявили о том, что будем заниматься генетикой. Ведь до недавнего времени вся генетика была либо голландская, либо канадская, либо американская, откуда семенной материал уже в замороженном виде поставлялся в Россию. Опять же, ветряная энергия — Ленинградская область давно работает с пионерами зеленой технологии. У нас ведь, кстати, в этом году заработала первая в России электростанция на свалочном газе.

— На вас нередко ссылаются как на человека, который предлагает ввести новый способ сбора мусора.

— Да, мы предлагаем с 1 января 2019 года собирать мусор по другой технологии. Мы предлагаем использовать суперсовременную технологию складского комплекса, ее в Ленинградской области будет развивать компания Nokian Tyres. Это будет завод, где абсолютно все процессы роботизированы — даже погрузчики будут ездить без водителя. И это будет самый передовой подобный завод в Европе и самый большой завод этой компании в мире.

— В каком районе он будет построен?

— Во Всеволожске, рядом с Петербургом.

— Насколько я понимаю, даже в непростых условиях, с учетом санкций и сложной политической ситуации, иностранный бизнес всё равно хочет работать в Ленинградской области.

— Тут даже есть одна особенность: в этом году половина соглашений, которые мы подписываем с иностранным бизнесом, — это вторичные соглашения. То есть иностранные компании, уже здесь работающие, хотят расширять свои производства. Речь идет либо о строительстве еще одного завода или фабрики, либо о расширении цеха, либо вообще о выпуске новой продукции. Это значит, что, несмотря на санкции, они нам верят, работать им выгодно. Было бы невыгодно, они бы точно не расширялись. Но самое главное — эти компании смотрят далеко вперед. Не на один, не на два года, даже не на три, потому что инвестиции долгие. Например, компания Roc, известный мировой производитель сантехники, инвестирует 3,8 млрд рублей — это как минимум окупаемость лет на десять вперед.

— Я так понимаю, потенциал Ленинградской области этим не исчерпывается?

— Конечно, потому что у нас есть целый ряд преимуществ, даже если оставить в стороне географию и наличие потребительского полюса Санкт-Петербурга. Первое — хорошие инженерные коммуникации, свободные мощности и по воде, и по газу у нас неплохие, как бы их ни критиковали. По сравнению с другими субъектами Российской федерации, у нас хорошие дороги. А главное, мы пятый год занимаемся тем, о чем сейчас говорит президент: мы работаем над созданием класса синих воротничков. У нас не закрылось ни одно профессиональное училище, пять училищ у нас работают в системе World skills, «Молодые профессионалы». Это значит, что они соответствуют самым серьезным мировым требованиям. И самое главное — 98,8% наших выпускников гарантированно трудоустраиваются на предприятиях Ленинградской области.

— Из деревни, из села, как это было раньше, в город сейчас не особо рвутся?

— Мы гарантируем стопроцентное трудоустройство выпускникам наших училищ, расположенных на территории Ленинградской области. Почему в итоге трудоустраиваются не все 100%? Потому что 1,2% говорят — нет, мы все-таки поедем работать где-то в другом месте. Как правило, выбирают Петербург. Но это всего 1,2%.

— Сейчас ходит очень много разговоров о проекте по строительству аэропорта для бюджетных авиакомпаний в районе поселка Северск в Гатчинском районе. Насколько реально подписание такого документа между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью? Все-таки при всех преимуществах «Пулково» как огромного авиационного хаба бюджетный аэропорт, наверное, не помешал бы?

— Мы действуем очень осторожно — мы понимаем, что не должны нарушить баланс интересов Санкт-Петербурга, Минтранса и России в целом. Потому мы пока предложили в Северском строить именно грузовой хаб. Это будет специализированный грузовой аэропорт, то, чего в России пока нет. С возможностями развития деловой авиации.

— То есть грузовые самолеты не идут в Москву и Петербург?

— Там слишком высокие аэропортовые сборы. Им это просто невыгодно. Если груз срочный, самолетом его проще привезти в Прибалтику, в тот же Таллин или Лапиранту. И уже оттуда автотранспортом довезти. Поэтому мы предлагаем сделать грузовой хаб. Их сейчас нет, так что вот в этом вопросе противоречий не возникает.

— И что происходит с этой идеей сейчас?

— У меня часто спрашивают, почему мы так много говорили об этом в прошлом году, а в этом замолчали. Но мы как раз не замолчали, мы делаем дело: мы поставили все участки на кадастровый учет, согласовали разделение этих участков с Министерством обороны. Сейчас у нас идет этап передачи земельных участков компании «Евросиб», которая на этих участках будет развивать свой проект.

— Какие сроки реализации?

— Примерно полтора года на проектирование, и три года — это строительство. Хочешь не хочешь, пять лет на такой проект надо выделять.

— Ленинградская и Новгородская области, а также республика Карелия на этом ПМЭФе договорились о совместном развитии водного туризма, даже определили ключевые точки в этом проекте. Звучит масштабно. Можете рассказать об этих планах поподробнее?

— Всё началось с нашего сотрудничества с компанией «Конт». Это один из операторов водного туризма: когда в тот же Петербург приходят лайнеры в 9–12 этажей, потом туристы пересаживаются на четырехпалубные теплоходы и из Петербурга путешествуют в Москву. И всё время нам высказывали такую небольшую претензию, что, мол, очень большие расстояния по перегону, но очень мало достопримечательностей по пути. Поэтому мы наметили точки для трех-, пяти- или семидневных маршрутов, которые не будут выходить за акваторию ближайших рек и Ладожского озера.

— На какой стадии этот проект?

— В прошлом году мы уже построили современный причал в Старой Ладоге — это была первая ласточка. Туда уже заходят четырехпалубные суда. Сейчас строится причал на острове Коневец, и, кроме того, мы подписали соглашение по причалам, которые будут построены в Карелии и в Новгороде. Хочу сказать, что здесь нам очень активно помогает Минтранс. Например, почему мы открываем навигацию на Старую Ладогу и дальше на Новгород? Над Волховом подняли мост, и теперь под ним могут проходить четырехпалубные суда. Но в двух местах есть мели. В этом году Минтранс уже заявил, что они дадут субсидию на то, чтобы там прорыть судоходные каналы. Это небольшие деньги и по времени не очень длительные работы. Мы рассчитываем, что до конца навигации в Новгород должно прийти первое судно. И это действительно хорошая точка для дальнейшего развития туризма, потому что водный турист — это не пеший или автотурист, это совсем другой тип путешественника. И здесь мы не перехватываем друг у друга потоки, а создаем еще один, совершенно новый.

— Впереди чемпионат мира, Ленинградскую область, естественно, это не обойдет стороной. Есть и потрясающая база в Рощино, которую уже оценили и ФИФА, и сборная, которая там будет находиться. Хочется, чтобы после чемпионата вся эта инфраструктура тоже была востребована.

— Эти объекты строились на условиях софинансирования. Больше 50% средств там — из бюджета Ленинградской области. И мы сразу оговаривали с ФИФА и Минспорта, что всё, что будет построено к чемпионату мира, после него передадут либо в муниципальную собственность, либо в областную. Эти объекты мы будем использовать для развития детского и профессионального футбола. Не скрою, потенциально мы рассматриваем Рощино как базу для футбольной команды, представляющей область в первом дивизионе или, может быть, когда-нибудь потом даже в высшем дивизионе. Более того, мы планируем продолжать развитие проекта. Мы будем строить хороший закрытый стадион, и у нас также есть идея построить профессиональное общежитие, чтобы футболисты перед игрой — не важно, на выезде игра или дома, — собирались, тренировались, чтобы это была полноценная спортивная база.

— Хороший мостик вы бросили футбольному клубу «Тосна». Но его участь ведь сейчас туманна. Скажите, насколько реально сохранить эту команду, нужно ли ее сокращать? Или пришло время изменить положение дел и, может быть, задуматься о каком-то новом проекте?

— Дело в том, что у нас есть пул инвесторов, которые готовы подхватить команду «Тосно». И более того, пул инвесторов представляет человек достаточно известный, Игорь Михайлович Левит. Один из бывших партнеров компании Андрея Молчанова «ЛСР». Он с группой аудиторов сегодня изучает дела клуба «Тосно», и уже на основании заключения аудиторов мы будем принимать решение о его дальнейшей судьбе. Вы знаете мою принципиальную позицию — областной бюджет ни копейки не будет давать на развитие профессионального футбола. Поэтому всё зависит от того, какую справку даст аудит для потенциальных акционеров. В любом случае, Игорь Михайлович правильно сказал, что нужно строить клуб по европейскому образцу, взяв за образец либо Германию, либо Англию.

— Как это должно выглядеть?

— Клуб должен существовать в виде акционерного общества с понятными акционерами, с понятным бюджетом и с полностью открытой ведомостью. И тогда независимо от того, в какой мы будем играть лиге, по мере движения наверх мы будем привлекать акционеров, делать эмиссию акций и развивать клуб. Что касается имеющихся на сегодняшний день долгов — акционеры назвали потолок, сколько они готовы были бы погасить.

— Если долгов окажется больше?

— Акционеры предлагают взять одну из команд Ленинградской области, которая может играть во втором дивизионе, взять костяк футболистов «Тосно», может быть, дать команде новое название. И дальше уже с новой старой командой последовательно двигаться в первую лигу и выше. Если все-таки аудит покажет, что долги посильны акционерам, тогда возможен более мягкий вариант — будут просто погашены долги. Но ребрендинг команды будет проведен в любом случае, потому что она должна превратиться в акционерное общество. Окончательное решение по судьбе команды будет известно в течение 10 дней. Это совершенно новая информация, при этом абсолютно честная и правдивая.

— Я знаю, что вы относитесь к спорту с большим вниманием. Неслучайно команда «Флагман» совсем недавно победила в Ночной хоккейной лиге. Я так понимаю, что скоро должны построить новую ледовую арену.

— Да, уже даже объявили конкурс.

— И в Ленинградской области также очень востребован и развит детский и юношеский спорт — у нас в регионе много олимпийских чемпионов.

— В подтверждение того, что именно любительский спорт хорошо развивается в Ленинградской области, напомню, что этом году свершилось историческое событие. Сразу два кубка Ночной хоккейной лиги завоевали команды из Ленинградской области. Одна из Всеволожска и вторая из Волхова. Но, конечно, основная задача для бюджета — развивать детский спорт. Я в 2012 году, когда получил дела, уже будучи губернатором, провел анализ: мы находились на 11 месте среди субъектов Северо-Запада по количеству открытых и закрытых спортивных сооружений на одного жителя.

— Как обстоят дела сейчас?

— Мы вошли в тройку. Первоочередная задача — продолжать строить открытые сооружения, их мы строим много. Например, только искусственных полей для мини-футбола мы за последние три года построили 140 штук. Согласитесь, хорошие темпы. Мы строим в год по пять закрытых сооружений: как правило, два бассейна, два льда и универсальный спортивный зал. Эти темпы мы хотим сохранить, и здесь у нас неплохо идет сотрудничество с «Газпромом» и крупными градообразующими предприятиями. Задача очень простая — растить из детей профессионалов, а затем отдавать их профессиональным клубам. Наша цель — чтобы 40% жителей Ленинградской области занимались любительским спортом.