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Делегация КНДР выехала в Сингапур для подготовки саммита Ким Чен Ына и Трампа

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Делегация КНДР прибыла в Пекин в понедельник, 28 мая, чтобы затем оттуда отправиться в Сингапур. По предварительной информации, целью поездки является подготовка площадки для встречи северокорейского и американского лидеров Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Сообщается, что группа представителей Северной Кореи состоит из восьми человек, среди которых заместитель председателя Госсовета страны Ким Чхан Сон, пишет сайт kp.ru.

Агентство «Ренхап» сообщает со ссылкой на информированный источник, что представители КНДР планируют в Сингапуре обсудить с американскими коллегами вопросы, связанные с логистикой и безопасностью запланированного на 12 июня саммита.

Северная Корея 24 мая в рамках выполнения требований Соединенных Штатов ликвидировала крупнейший ядерный полигон «Пхунгери». При этом Трамп заявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном якобы в связи с его враждебными заявлениями.

Накануне Ким Чен Ын заявил, что «твердо намерен» принять участие в саммите с Дональдом Трампом.

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