Лавров обсудит в КНДР ситуацию на Корейском полуострове

Глава российского МИДа Сергей Лавров в четверг, 31 мая, совершит официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), где обсудит со своим северокорейским коллегой ситуацию вокруг полуострова.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам», — отметили в МИДе.

В апреле Лавров сообщил, что Москва поддерживает инициативу встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он отметил, что Москва не может желать провала этих переговоров.

19 мая стало известно об отмене визита Лаврова в Аргентину и на Кубу.