СМИ назвали дату визита Лаврова в КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Северную Корею 31 мая, сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
Подробности и повестка визита главы МИД РФ не сообщаются.
В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что визит Лаврова в КНДР прорабатывается.
«Визит главы МИД России в КНДР прорабатывается, о конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам», — цитирует дипломата «РИА Новости».
19 мая стало известно об отмене визита Лаврова в Аргентину и на Кубу.