СМИ назвали дату визита Лаврова в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Северную Корею 31 мая, сообщает РБК со ссылкой на департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Подробности и повестка визита главы МИД РФ не сообщаются.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что визит Лаврова в КНДР прорабатывается.

«Визит главы МИД России в КНДР прорабатывается, о конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам», — цитирует дипломата «РИА Новости».

19 мая стало известно об отмене визита Лаврова в Аргентину и на Кубу.