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Лавров указал на провал попыток урегулировать кризис КНДР через ультиматумы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Попытки урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы КНДР с помощью ультиматумов и силового давления обречены на провал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Вновь и вновь убеждаемся, что ультиматумы и силовое давление, навязанные извне, в том числе принуждением, непременно обречены на неуспех, как обречены попытки взвинчивать ставки в стиле вестернов и сериалов про «Звездные войны», — цитирует его «РИА Новости».

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Он подчеркнул, что в ситуации с ядерной проблемой КНДР, равно как и с проблемой иранского атома, внутреннего конфликта на Украине и терроризма в Сирии, не существует иных способов добиться долгосрочного урегулирования, «кроме кропотливой работы на основе многосторонних подходов международного права, вовлечения всех заинтересованных участников, прежде всего собственно сторон того или иного конфликта», — пояснил глава российской дипломатии. Иные методы, по его словам, порождают риски.

Сергей Лавров планирует обсудить ситуацию на Корейском полуострове на встрече со своим коллегой из КНДР 31 мая.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, однако уже 29 мая подтвердил, что переговоры об организации саммита продолжаются. Как отметил замглавы МИД Северной Кореи Ким Ке Гван, Пхеньян готов провести саммит с Вашингтоном в любое время и в любом формате.

Ранее в японских СМИ появилась информация, что власти США могут исключить Северную Корею из списка пособников террористов, если ее представители доставят в Соединенные Штаты около 20 ядерных боеголовок.

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