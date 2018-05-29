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США исключит КНДР из списка пособников террористов в обмен на ядерные боеголовки

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Фото: Global Look Press/Cherie A. Cullen
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Вашингтон на проходящих в настоящее время консультациях с Пхеньяном требует согласия у властей КНДР на вывоз в США до 20 ядерных боеголовок. Кроме того, речь идет и о вывозе баллистических ракет.

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Об этом во вторник, 29 мая, пишет газета The Japan Times, ссылаясь на чиновников в американской администрации.

В обмен на согласие США якобы готовы удалить Северную Корею из списка государств – пособников терроризма, что откроет путь к предоставлению стране гуманитарной помощи.

Однако обе стороны далеки от конкретной договоренности по данному вопросу.

КНДР рассчитывает на надежные гарантии безопасности от США и замены соглашения о перемирии мирным договором.

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники США и КНДР встречаются в Сингапуре во вторник.

23 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп не будет ослаблять санкции против Северной Кореи, пока Пхеньян не уничтожит свой ядерный арсенал, при этом международные санкции вдвое урезали доходы КНДР от внешней торговли.

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