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Санкции вдвое урезали доходы КНДР от внешней торговли

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Фото: REUTERS/KCNA
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Международные санкции вдвое урезали доходы КНДР от внешней торговли. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Задача состоит в том, чтобы довести давление [на Пхеньян] до максимума. Мы этого пока не добились», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.

Санкции введенные ООН против КНДР предусматривали запрет на импорт товаров и рабочей силы из Северной Кореи и экспорт нефти и нефтепродуктов в эту страну.

23 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп не будет ослаблять санкции против Северной Кореи, пока Пхеньян не уничтожит свой ядерный арсенал.

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