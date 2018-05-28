США решили не расширять санкции против КНДР

Вашингтон принял решение отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи, учитывая прогресс по вопросу о переговорах президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Действия подготавливались в ответ на недавнюю агрессивную риторику Кима, которая побудила Трампа на прошлой неделе внезапно отменить запланированный на следующий месяц саммит», — пишет издание.

Позже выяснилось, что возможность для переговоров еще остается и введение санкций, о которых хотели объявить 29 мая, было отменено.

24 мая Трамп в официальном письме отказался от встречи с северокорейским лидером из-за жесткой официальной риторики Пхеньяна.

Американский лидер также заявил, что руководитель КНДР «упустил возможность установить прочный мир», что является «печальным моментом в истории». При этом Дональд Трамп выразил надежду на проведение переговоров в будущем.