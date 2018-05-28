Прямой эфир
Сюжет:

США решили не расширять санкции против КНДР

0
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон принял решение отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи, учитывая прогресс по вопросу о переговорах президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщила газета The Wall Street Journal.

Переступить черту
Каковы важнейшие итоги исторической встречи лидеров Северной и Южной Кореи

«Действия подготавливались в ответ на недавнюю агрессивную риторику Кима, которая побудила Трампа на прошлой неделе внезапно отменить запланированный на следующий месяц саммит», — пишет издание.

Позже выяснилось, что возможность для переговоров еще остается и введение санкций, о которых хотели объявить 29 мая, было отменено.

24 мая Трамп в официальном письме отказался от встречи с северокорейским лидером из-за жесткой официальной риторики Пхеньяна.

Американский лидер также заявил, что руководитель КНДР «упустил возможность установить прочный мир», что является «печальным моментом в истории». При этом Дональд Трамп выразил надежду на проведение переговоров в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков высказался о предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына  
Трамп и Ким Чен Ын верят в светлое будущее северокорейской экономики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017