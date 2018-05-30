В ЦРУ заявили о готовности Ким Чен Ына открыть американские бургерные в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассматривает возможность открытия в стране бургерных одной из американских франшиз в знак улучшения отношений с США. Об этом говорится в докладе ЦРУ, с которым ознакомились источники NBC.

При этом по данным телеканала, в Центральном разведывательном управлении уверены, что Пхеньян всё равно не намерен отказываться от ядерного оружия.

Отчет о ситуации в КНДР разведка США подготовила в преддверии саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, который должен состояться 12 июня в Сингапуре.

Аналитики пришли к выводу, что уступка, на которую Северная Корея может пойти в диалоге с США, это открытие сети бургерных в Пхеньяне.

«Это станет жестом доброй воли со стороны Ким Чен Ына по отношению к Трампу, который является поклонником американского фастфуда», –– пишет издание.

27 мая в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи прошла первая встреча северокорейской делегации с представителями США. Стороны обсудили подготовку к переговорам Трампа и Ким Чен Ына. Еще одна встреча запланирована на этой неделе.

Трамп 29 мая подтвердил, что переговоры об организации саммита продолжаются.