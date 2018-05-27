Делегация из Вашингтона прибыла в Пхеньян для переговоров по саммиту

Американская правительственная делегация прибыла в Пхеньян для переговоров с властями КНДР по подготовке встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По данным The Washington post, глава делегации — бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Ранее дипломат проводил переговоры с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова.

Встречи будут продолжаться до среды, в планах Сун Кима — переговоры с заместителем главы МИД КНДР.

24 мая президент США отменил саммит с лидером КНДР, запланированный на 12 июня в Сингапуре. Однако спустя некоторое время Трамп анонсировал вторую попытку встречи с Ким Чен Ыном.