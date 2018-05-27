Ким Чен Ын подтвердил намерение встретиться с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с главой США Дональдом Трампом.

Переговоры прошли в пограничном пункте Пханмунджом 26 мая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское информационное агентство «Ренхап», лидер КНДР твердо намерен встретиться с Трампом.

26 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча продлилась два часа — с 15:00 по 17:00 по местному времени (9:00 – 11:00 мск). Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации Пханмунджомской декларации и обсудили саммит США-КНДР.

24 мая президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня. В качестве одной из причин своего решения президент США назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

При этом 26 мая стало известно, что Соединенные Штаты «проводят продуктивные переговоры» с КНДР о возвращении к проведению саммита. Он может состояться в Сингапуре в тот же день, 12 июня.