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Трамп подтвердил продолжение переговоров по саммиту США–КНДР

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры об организации саммита между лидерами США и КНДР ведутся в настоящий момент. 

«Мы собрали великолепную команду для переговоров с Северной Кореей. В настоящий момент проводятся встречи относительно саммита. Вице-председатель КНДР Ким Ен Чол направляется в Нью-Йорк. Твердый ответ на мое письмо, спасибо», — написал американский лидер в Twitter 29 мая.

24 мая Трамп в официальном письме отказался от встречи с северокорейским лидером из-за жесткой официальной риторики Пхеньяна. Президента США возмутило заявление представителя Северной Кореи о том, что Пхеньян может передумать проводить встречу на высшем уровне. Саммит Вашингтон–Пхеньян запланирован на 12 июня в Сингапуре. 22 мая Трамп сообщил, что если его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не состоится по каким-то причинам 12 июня, она может пройти в другое время. 

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