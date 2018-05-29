Власти Японии заявили о контрабанде товаров КНДР в открытом море

МИД Японии в очередной раз заподозрил Северную Корею в попытке незаконной перегрузки товаров в открытом море, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Пхеньян действует в обход санкций Совета Безопасности ООН, объявил МИД Японии.

Как следует из сообщения ведомства, сближение танкера из КНДР и корабля, «возможно, под флагом Китая», произошло в Восточно-Китайском море 19 мая. Об этом японский МИД уведомил СБ ООН.

В январе Япония заявила, что намерена усилить контроль за контрабандой нефти в КНДР. 20 января военный самолет Японии зафиксировал возможную перекачку нефти с танкера под флагом Доминиканской республики в танкер КНДР. В феврале японский патрульный самолет службы безопасности на море зафиксировал возможную передачу груза на корабль КНДР.

Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР 22 декабря. Ограничения затронули поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки.