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Власти Японии заявили о контрабанде товаров КНДР в открытом море

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Фото: TASS/Zuma/Miguel Candela
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МИД Японии в очередной раз заподозрил Северную Корею в попытке незаконной перегрузки товаров в открытом море, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Пхеньян действует в обход санкций Совета Безопасности ООН, объявил МИД Японии.

Как следует из сообщения ведомства, сближение танкера из КНДР и корабля, «возможно, под флагом Китая», произошло в Восточно-Китайском море 19 мая. Об этом японский МИД уведомил СБ ООН.

В январе Япония заявила, что намерена усилить контроль за контрабандой нефти в КНДР. 20 января военный самолет Японии зафиксировал возможную перекачку нефти с танкера под флагом Доминиканской республики в танкер КНДР.  В феврале японский патрульный самолет службы безопасности на море зафиксировал возможную передачу груза на корабль КНДР.

Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР 22 декабря. Ограничения затронули поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки.

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