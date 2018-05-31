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Путин пожелал Ким Чен Ыну успеха в начинаниях на полуострове

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Президент России Владимир Путин пожелал успеха председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну в крупных начинаниях, которые инициированы с его участием на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с северокорейским лидером.

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«Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветания», — сказал Лавров.

По его словам, Россия позитивно оценила пханмунчжомскую декларацию, которую КНДР подписала Республикой Корея, и готовы помогать в ее реализации.

Ким Чен Ын в свою очередь сообщил, что нацелен на дальнейшее сотрудничество с Россией.

«Ваш визит свидетельствует о готовности России расширять и углублять связи с КНДР», — приводит слова Ким Чен Ына «Интерфакс».

Лавров прибыл с официальным визитом в Пхеньян 31 мая, где встретился с лидером Северной Кореи.

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