Путин пожелал Ким Чен Ыну успеха в начинаниях на полуострове

Президент России Владимир Путин пожелал успеха председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну в крупных начинаниях, которые инициированы с его участием на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с северокорейским лидером.

«Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветания», — сказал Лавров.

По его словам, Россия позитивно оценила пханмунчжомскую декларацию, которую КНДР подписала Республикой Корея, и готовы помогать в ее реализации.

Ким Чен Ын в свою очередь сообщил, что нацелен на дальнейшее сотрудничество с Россией.

«Ваш визит свидетельствует о готовности России расширять и углублять связи с КНДР», — приводит слова Ким Чен Ына «Интерфакс».

Лавров прибыл с официальным визитом в Пхеньян 31 мая, где встретился с лидером Северной Кореи.