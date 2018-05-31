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Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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«Если раньше кто-то из россиян и видел Ким Чен Ына, то лицом к лицу с ним состоялась первая официальная встреча», — рассказал ТАСС источник в российской делегации.

Информацию о переговорах подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ. 

Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Глава МИДа провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Дипломаты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию на Корейском полуострове.

В частности, глава МИД России призвал осторожно подходить к северокорейскому вопросу и предельно бережно относиться к налаживанию контактов. Министр подчеркнул, что Москва не собирается вмешиваться в переговоры США и КНДР, однако готова поддержать достигнутые ими договоренности и содействовать их реализации.

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