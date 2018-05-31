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РФ заинтересована в реализации трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Москва заинтересована в реализации трехсторонних экономических проектов с Северной и Южной Кореей, сообщил в четверг, 31 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Лидеры Севера и Юга на встрече выразили заинтересованность в объединении железнодорожных сетей», – цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что Россия готова по-соседски помочь реализовать этот проект.

Лавров прилетел в Пхеньян с официальным визитом для встречи со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

В апреле Лавров сообщил, что Москва поддерживает инициативу встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он отметил, что Москва не может желать провала этих переговоров.

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