РФ заинтересована в реализации трехсторонних проектов с КНДР и Южной Кореей

Москва заинтересована в реализации трехсторонних экономических проектов с Северной и Южной Кореей, сообщил в четверг, 31 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Лидеры Севера и Юга на встрече выразили заинтересованность в объединении железнодорожных сетей», – цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что Россия готова по-соседски помочь реализовать этот проект.

Лавров прилетел в Пхеньян с официальным визитом для встречи со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

В апреле Лавров сообщил, что Москва поддерживает инициативу встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он отметил, что Москва не может желать провала этих переговоров.