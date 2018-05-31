Лавров заявил о невозможности решения ядерной проблемы КНДР без снятия санкций

Решение ядерной проблемы Корейского полуострова не может быть полным без снятия санкций с КНДР. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

«Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков», –– цитирует Лаврова ТАСС.

При этом министр добавил, что достичь результата в этом вопросе «за один присест» невозможно, поэтому заинтересованные стороны должны делать шаги навстречу друг другу.

Лавров также выразил уверенность, что КНДР на переговорах с США учтет выход Вашингтона из Иранской ядерной сделки.

«Я уверен, что северокорейская сторона знает историю последних лет и будет определять свою позицию с учетом всех факторов», –– добавил Лавров.

В 2017 году Совбез ООН и США ввели санкции против КНДР из-за развития ядерной программы республики и испытаний ракет.

21 апреля Пхеньян заявил о намерении отказаться от ядерного оружия, если в его адрес не будет угроз и провокаций.

Также США и КНДР договорились о встрече на высшем уровне. 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут переговоры в Сингапуре.