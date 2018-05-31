Лидер Южной Кореи может присоединиться к саммиту США–КНДР в Сингапуре

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин может присоединиться к саммиту США–КНДР в Сингапуре и подписать там соглашение о формальном окончании Корейской войны, сообщает администрация президента в четверг, 31 мая.

«Мы начнем подготовку к поездке, когда поступит соответствующее приглашение, однако пока что мы не знаем, будет ли оно в принципе», — цитирует сообщение ТАСС.

Решение об участии Мун Чжэ Ина в переговорах президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына примут на консультациях представителей обеих сторон.

26 мая Мун Чжэ Ин встретился с Ким Чен Ыном. Встреча продлилась два часа — с 15:00 по 17:00 по местному времени (9:00–11:00 мск).

Лидеры обменялись мнениями по вопросу об имплементации Пханмунджомской декларации, подписанной по итогам их первых переговоров 27 апреля.