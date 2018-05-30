Высокопоставленный чиновник КНДР прибыл в Нью-Йорк для подготовки саммита

Заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл в Нью-Йорк для проведения переговоров с госсекретарем США Майком Помпео о подготовку встречи на высшем уровне, сообщает Yonhap.

Ожидается, что чиновник передаст письмо от Ким Чен Ына лично президенту США Дональду Трампу.

Ён Чхоль вылетит в Нью-Йорк из Пекина, поскольку прямого авиасообщения между КНДР и США нет.

Ён Чхоль, считающийся правой рукой Ким Чен Ына, станет самым высоким северокорейским официальным лицом, посетившим США почти за два десятилетия.

24 мая Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня. В качестве одной из причин своего решения президент США назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

Незадолго до этого сообщалось, что власти КНДР демонтировали единственный в стране ядерный полигон. Известно также, что в знак доброй воли Северная Корея выпустила из тюрем троих американцев, обвиненных в шпионаже и попытке госпереворота.

27 мая Ким Чен Ын и Трамп подтвердили намерение провести встречу в Сингапуре.