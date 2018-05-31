В США по-прежнему считают КНДР наиболее реальной угрозой

Вашингтон по-прежнему считает КНДР наиболее реальной угрозой для страны, заявил глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис в среду, 30 мая.

«Обладающая ядерным потенциалом Северная Корея с ракетами, которые могут достичь берегов США, является неприемлемой», — цитирует его Reuters.

При этом Харрис считает угрозой и Китай, к противостоянию с которым, по его словам, «надо быть готовым».

19 мая президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру адмирала Гарри Харриса на должность посла в Республике Корея.

В пресс-службе Белого дома адмирала назвали человеком, обладающим большим опытом и багажом знаний об Индо-Тихоокеанском регионе и выдающимися лидерскими качествами.