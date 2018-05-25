Путин назвал последствия прекращения ядерной сделки с Ираном

Прекращение действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе приведет к созданию в регионе такой же проблемы, как вокруг КНДР. С таким заявлением на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ядерная деятельность Ирана при его выходе из сделки «вообще будет непонятна никому», что создает определенные риски, сообщает ТАСС.

«Мы хотим вторую такого же класса проблему, может быть, даже большего класса? Имея в виду взрывоопасность региона, о котором мы говорим. Наверное, нет», — заявил Путин и привел в пример ситуацию вокруг Северной Кореи.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) заключили сделку в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

8 мая 2018 года США объявили о выходе из ядерной сделки, мотивировав это тем, что Тегеран якобы занимается обогащением урана. Кроме того, американский президент Дональд Трамп анонсировал возобновление санкций в отношении исламской республики.