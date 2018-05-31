Лавров заявил о недопустимости срыва переговоров между КНДР и США

Москва призывает стороны переговоров об урегулировании ситуации на Корейском полуострове к ответственности, чтобы не допустить срыва этого хрупкого процесса.

Об этом в четверг, 31 мая, по итогам переговоров с главой МИД КНДР заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«К северокорейскому вопросу необходимо подходить осторожно, предельно бережно относиться к налаживанию контактов, избегать искушения требовать «всё и сразу», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться в переговорный процесс между сторонами, однако когда договоренности между США и КНДР будут подлежать рассмотрению международным сообществом, будет готова поддержать договоренности с учетом интересов сторон, а также содействовать помощи в их реализации со стороны Совбеза ООН.

30 мая, комментируя предстоящую поездку в КНДР, Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает происходящие перемены в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, а также между КНДР и США. Главное, по его словам, чтобы анонсированные и подтвержденные переговоры Ким Чен Ына и Дональда Трампа не вылились в ультиматумы.