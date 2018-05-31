Лавров в Пхеньяне возложил цветы к памятникам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе официального визита в Северную Корею возложил цветы к памятникам первым лидерам КНДР –– Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

Как сообщает «РИА Новости», на церемонии в Пхеньяне также присутствовали замглавы российского МИДа Игорь Моргулов и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегор.

Памятники расположены на холме Мансудэ. Высота каждого около 25 м.

31 мая Сергей Лавров прибыл в Пхеньян, где проведет переговоры с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Министры обсудят вопросы развития двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и международные вопросы.

«Цель данного визита, как и любого другого визита, заключается в том, чтобы рассмотреть двусторонние отношения с нашими партнерами и обсудить ситуацию в соответствующем регионе мира», — заявил Лавров накануне поездки.

Он подчеркнул, что Москва поддерживает изменение отношений Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном и рассчитывает, что запланированная на 12 июня встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа «не выльется в ультиматумы».