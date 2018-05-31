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Лавров указал на возможность расширения торговых связей между Россией и КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У России и Северной Кореи есть неплохие конкретные возможности для расширения торгово-экономических связей в рамках Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим северокорейским коллегой Ли Ен Хл в четверг, 31 мая.

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Российский министр подчеркнул, что в скором времени стороны заключат три соглашения о сотрудничестве между университетами. В настоящий момент идет подготовка документов, сообщает «РИА Новости».

Лавров также добавил, что Москва заинтересована в трехсторонних проектах с участием КНДР и Южной Кореи. В частности, речь идет об объединении железных дорог и строительстве газопровода.

«Как добрый сосед Северной Кореи, Россия готова вносить свой вклад в эти усилия», — приводит ТАСС слова главы МИД.

Сергей Лавров прибыл в Северную Корею с официальным визитом 31 мая. Глава МИД России провел переговоры с министром иностранных дел КНДР, в ходе которых они обсудили вопросы двусторонней повестки и обменялись мнениями по ключевым международным и региональным проблемам.

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