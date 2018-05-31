В КНДР рассчитывают на визит спикера Совета Федерации

Власти Корейской Народно–Демократической Республики (КНДР) рассчитывают на визит в страну спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в КНДР.

Об этом министр заявил после переговоров с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

«Конкретные даты будут согласовываться по линии парламентов двух стран», — добавил дипломат.

Министр иностранных дел РФ прилетел в Пхеньян 31 мая с официальным визитом. 30 мая, комментируя предстоящую поездку в КНДР, Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает происходящие перемены в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, а также между КНДР и США.

В ходе официального визита в Северную Корею российский министр возложил цветы к памятникам первым лидерам КНДР –– Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.